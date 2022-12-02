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Григорчук: «Не мог представить, что «Черноморец» будет бороться за выживание в самом страшном сне»

Одесситы уступили «Кривбассу» и остались в зоне вылета
Футбол Украинская Премьер-лига
02 декабря 21:01
Григорчук: «Не мог представить, что «Черноморец» будет бороться за выживание в самом страшном сне»
Роман Григорчук / Фото: ФК Черноморец

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук высказался по поводу поражения в перенесенном матче седьмого тура УПЛ против «Кривбасса» (0:1). Слова специалиста передает пресс-служба криворожан.

Мы боремся за выживание. Это ужас, у меня муравьи идут по коже. Я не мог себе представить этого даже в страшном сне. Но это не повод для пессимизма.

Мы не опускаем руки. Надо будет проявить характер и все наше мастерство. В Одессе должна быть сильная команда, которая будет бороться за высокие места.

Ранее «Черноморец» покинул албанский полузащитник.

Сергей Стаднюк
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Теги

Черноморец Кривбасс Роман Григорчук

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