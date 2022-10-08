Григорчук: «С «Ворсклой» создали достаточно, чтобы забить больше одного гола»

Фото: ФК Черноморец

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук признался пресс-службе клуба, что разочарован поражением от «Ворсклы» (1:2).

Игра складывалась периодами, где было по-разному. В начале были определенные атаки и возможности у «Ворсклы». Во втором тайме отрезок времени был за нами. Я чувствовал, что гол назревает. Но когда мы имеем преимущество и несколько голевых моментов – нужно их использовать. Тогда результат мог быть другим.

Замены? Не было смысла. Хотя мы готовили замену, и я думал, что с учетом дополнительного времени мы их сделаем. Команда играла так, что ничего не хотелось. У нас было преимущество, и я думал, что все идет к тому, что мы должны забить.

Варакута – наша боевая единица. Он уже вратарь определенной квалификации, у него стойкая психика. Он держит концентрацию, не теряется, спокоен. Думаю, у него большое будущее в футболе».