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Григорчук: «С «Ворсклой» создали достаточно, чтобы забить больше одного гола»

Тренер разочарован поражением «Черноморцем»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08 октября 17:27
Григорчук: «С «Ворсклой» создали достаточно, чтобы забить больше одного гола»
Фото: ФК Черноморец

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук признался пресс-службе клуба, что разочарован поражением от «Ворсклы» (1:2).

«Нереализация моментов – это однозначно минус. Это та вещь, которая дает результат. Думаю, что сегодня мы создали такие ситуации, из которых могли забить больше, чем мы забили. Это одна из причин того, что мы не взяли очки.

Игра складывалась периодами, где было по-разному. В начале были определенные атаки и возможности у «Ворсклы». Во втором тайме отрезок времени был за нами. Я чувствовал, что гол назревает. Но когда мы имеем преимущество и несколько голевых моментов – нужно их использовать. Тогда результат мог быть другим.

Замены? Не было смысла. Хотя мы готовили замену, и я думал, что с учетом дополнительного времени мы их сделаем. Команда играла так, что ничего не хотелось. У нас было преимущество, и я думал, что все идет к тому, что мы должны забить.

Варакута – наша боевая единица. Он уже вратарь определенной квалификации, у него стойкая психика. Он держит концентрацию, не теряется, спокоен. Думаю, у него большое будущее в футболе».


«Черноморец» без побед после 6 туров и идет последним.

Андрей Усмонов
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Теги

Черноморец Роман Григорчук Ворскла

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