Гризманн обошел Зидана и Анри, установив уникальное достижение в сборной Франции
Гризманн – лучший игрок матча Франция – Марокко
Француз за матч отдал четыре ключевые передачи
Антуан Гризманн
Полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн назван лучшим игроком полуфинала чемпионата мира-2022 против Марокко (2:0).
Гризманн отыграл 90 минут, в течение которых результативными действиями не отметился, но сделал 2 отбор, выиграл 6 единоборств и сделал 4 ключевых передачи.
Отметим, что на этом ЧМ-2022 Гризманн создал наибольшее количество моментов для своих партнеров среди всех сборных.
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