Гризманн отыграл 116 матчей за сборную Франции
Гризманн: «Марокко создало нам много проблем»
Форвард оценил полуфинал ЧМ
15 декабря 12:50
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн оценил L'Equipe победу над Марокко (2:0) в полуфинале ЧМ-2022.
«Марокканцы меня впечатлили, они очень хорошо работали тактически, как в атаке, так и в защите. Они создали нам множество проблем. Тренер осознал это и сделал замены. Выход Маркуса на левый фланг принес нам пользу. Было больше людей, помогавших Тео защищаться.
Тот факт, что забили быстрый гол, открыл игру, а второй мяч помог оказаться в безопасном положении».
Гризманн провел 116-й матч за сборную Франции.
Финал с Аргентиной состоится 18 декабря.
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