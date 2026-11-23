Павел Василенко

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа пообщался с журналистами накануне домашнего поединка Лиги чемпионов против нидерландского ПСВ. Во время пресс-конференции бельгиец затронул сразу несколько важных тем: своего будущего, атмосферу на «Бернабеу», форму партнеров по команде и сотрудничество с главным тренером.

Особое внимание привлекли слова вратаря о продолжении контракта с мадридским клубом. Куртуа не скрывал удовольствия от того, что его сотрудничество с Королевским клубом продолжится.

«Я чрезвычайно рад и горжусь тем, что подписал еще один сезон. Моей целью всегда было завершить здесь свою спортивную карьеру. Я высоко ценю доверие, которое руководство ко мне проявило», – заявил бельгийский футболист.

Таким образом, голкипер в очередной раз подтвердил свою преданность Реалу и дал понять, что не рассматривает мадридский клуб как временный этап карьеры. Его амбиция – остаться на «Бернабеу» до завершения выступлений на профессиональном уровне.

Напомним, что конкурентом Куртуа в Реале является украинский голкипер Андрей Лунин.