«Александрия» объявила об уходе Гуры
Гура: «Насколько я знаю, Ротань будет новым тренером «Алесандрии»
Нынешний наставник покинул команду
Бывший тренер «Александрии» Юрий Гура оценил свою работу в клубе.
Какая задача стоит перед командой?
«Задача – занять третье место в УПЛ. Просто она была поставлена на год, а прошло только полгода. Время еще есть. Получается, недоработал».
Ваш тренерский штаб остается или уходит с вами?
«О тренерском штабе пока не знаю. Думаю, что уйдут вместе со мной».
Вам известно, кто будет новым тренером «Александрии»? В прессе пишут, что это Руслан Ротань.
«Президент не называл мне имя нового главного тренера, но, насколько я знаю, это будет Ротань».
Как думаете, какие у Ротаня перспективы в «Александрии»?
«Команда в «Александрии» подобралась хорошая. Нужно стараться побеждать в каждом матче и выполнить поставленную задачу. Думаю, с этим коллективом есть все шансы занять третье место и быть в зоне еврокубков».
Гура работал в клубе 1,5 года. До этого он был в молодежной команде.
Комментарии 0