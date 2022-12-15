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Гура: «Насколько я знаю, Ротань будет новым тренером «Алесандрии»

Нынешний наставник покинул команду
Футбол Украинская Премьер-лига
09:50
Гура: «Насколько я знаю, Ротань будет новым тренером «Алесандрии»

Бывший тренер «Александрии» Юрий Гура оценил свою работу в клубе.

Какая задача стоит перед командой?

«Задача – занять третье место в УПЛ. Просто она была поставлена на год, а прошло только полгода. Время еще есть. Получается, недоработал».

Ваш тренерский штаб остается или уходит с вами?

«О тренерском штабе пока не знаю. Думаю, что уйдут вместе со мной».

Вам известно, кто будет новым тренером «Александрии»? В прессе пишут, что это Руслан Ротань.

«Президент не называл мне имя нового главного тренера, но, насколько я знаю, это будет Ротань».

Как думаете, какие у Ротаня перспективы в «Александрии»?

«Команда в «Александрии» подобралась хорошая. Нужно стараться побеждать в каждом матче и выполнить поставленную задачу. Думаю, с этим коллективом есть все шансы занять третье место и быть в зоне еврокубков».

Гура работал в клубе 1,5 года. До этого он был в молодежной команде.

Источник: FanDay Андрей Усмонов
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Теги

Александрия Юрий Гура Руслан Ротань

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