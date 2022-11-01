Матч «Днепра-1» против «Александрии» перенесен на дату после встречи с «Шахтером»
Гура отобрал очки у «Шахтера» и стал лучшим тренером тура УПЛ
Объединение специалистов Украины отметило вклад наставника «горожан» в успех
Юрий Гура / фото - ФК Александрия
Определился лучший специалист десятого тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского объединения тренеров.
Признание получил наставник «Александрии» Юрий Гура. Подопечные тренера отобрали очки у «Шахтера» (2:2).
Ранее защитник «горняков» Богдан Михайличенко поделился мнением по поводу ничьей.
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