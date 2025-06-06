Гвардиола: «Хочу страдать, когда не выигрываю — иначе какой в этом смысл?»

Тренер Манчестер Сити поделился эмоциями после поражений и объяснил, почему для него это важно

около 14 часов назад

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Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола объяснил, почему после неудач стремится ощущать дискомфорт и страдания. Испанский специалист подчеркнул, что только через сильные эмоции можно сохранять страсть к победам.

Хочу страдать, когда не выигрываю матчи. Хочу чувствовать себя плохо. Хочу плохо спать. Хочу, чтобы, когда всё идет плохо, это меня касалось… Я этого хочу!

Я злюсь… Еда кажется невкусной… Мне не нужно много есть, потому что мне важно чувствовать этот гнев. Потому что если этого нет — какой тогда смысл? Победа, поражение… Мы живем в этом мире, чтобы чувствовать разные эмоции, разное настроение, — передает слова Гвардиолы Reuters.

Гвардиола возглавляет Манчестер Сити с 2016 года. За девять сезонов он выиграл с английским клубом 18 трофеев, включая пять чемпионских титулов в Премьер-лиге и Лигу чемпионов.

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