Гвардиола назвал лучшего тренера в истории футбола

Выбор испанского тренера не удивил

около 3 часов назад

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Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, кого считает самым выдающимся наставником в мировом футболе.

— Сэр Алекс Фергюсон — номер один в футболе. Он первый по количеству изменений, которые привнес в игру, по её динамике, — отметил Гвардиола в комментарии Give Me Sport.

Сэр Алекс Фергюсон является одним из самых успешных тренеров в истории футбола. С 1986 по 2013 год он возглавлял Манчестер Юнайтед, с которым выиграл 13 титулов Премьер-лиги, пять Кубков Англии и две Лиги чемпионов УЕФА.

Фергюсон приобрёл славу благодаря умению строить победоносные команды, мотивировать игроков и приспосабливаться к постоянным изменениям в футболе. 

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АПЛ - Английская Премьер-лига Новости Спортасэр Алекс ФергюсонХосеп Гвардиола

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