Павел Василенко

Джек Грилиш не попал в состав Манчестер Сити на предстоящий Клубный чемпионат мира в США. Игрок сборной Англии не вошел в состав Хосепа Гвардиолы. Бывшего капитана Кайла Уокера, который был в аренде в Милане, также нет.

Все четверо новых игроков клуба — Раян Айт-Нури, Райан Шерки, Тиджани Рейндерс и Маркус Беттинелли — не вошли в состав, а отсутствие 29-летнего Грилиша вызывает сомнения по поводу его будущего в манчестерском клубе, сообщает AFP.

В прошлом сезоне он сыграл всего семь матчей в АПЛ.

Манчестер Сити откроет Клубный чемпионат мира в следующую среду матчем с марокканским Видадом Касабланкой.