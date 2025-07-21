Павел Василенко

Легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович удалил одну из своих самых известных татуировок, которая находилась на левой стороне его туловища.

«Только Бог может судить меня», – было написано на левой стороне торса Ибрагимовича, и теперь знаменитый швед удалил татуировку лазером.

Во время удаления татуировки он испытывал сильную боль, что видно на видео, которое он опубликовал в Instagram.

Его тело украшает множество татуировок, и это – особая история. Татуировка была сделана в салоне East Street Tattoo в Стокгольме за день до отборочного матча чемпионата мира против Исландии 10 октября 2005 года.

Вместе с коллегами Кристианом Вильхельмссоном и Александером Эстлундом он отправился в тату-салон, где они с Эстлундом сделали татуировки.

Они отправились в свободное время и не нарушали никаких правил, но так как в начале того же года Фредрик Юнгберг пострадал от отравления свинцом из-за татуировки, их визит с целью сделать татуировки привлек внимание СМИ.

Златан рассказал об этом в своей автобиографии.