Ибрагимович с большой болью удалил одну из своих самых известных татуировок.
Татуировка имела особую историю
43 минуты назад
Легендарный шведский футболист Златан Ибрагимович удалил одну из своих самых известных татуировок, которая находилась на левой стороне его туловища.
«Только Бог может судить меня», – было написано на левой стороне торса Ибрагимовича, и теперь знаменитый швед удалил татуировку лазером.
Во время удаления татуировки он испытывал сильную боль, что видно на видео, которое он опубликовал в Instagram.
Его тело украшает множество татуировок, и это – особая история. Татуировка была сделана в салоне East Street Tattoo в Стокгольме за день до отборочного матча чемпионата мира против Исландии 10 октября 2005 года.
Вместе с коллегами Кристианом Вильхельмссоном и Александером Эстлундом он отправился в тату-салон, где они с Эстлундом сделали татуировки.
Они отправились в свободное время и не нарушали никаких правил, но так как в начале того же года Фредрик Юнгберг пострадал от отравления свинцом из-за татуировки, их визит с целью сделать татуировки привлек внимание СМИ.
Златан рассказал об этом в своей автобиографии.
«Они могли писать в своих газетах что угодно. Кричать с трибун что угодно. Но они все равно не задели бы меня. Только Бог мог меня судить! Мне это нравилось», – написал Ибрагимович в своей автобиографии.
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