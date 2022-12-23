Игрок «Черноморца»: «В наши ворота назначили 5 пенальти, мы пробивали «с точки» лишь раз»

Илья Путря / Фото - Футбол 1/2/3

Защитник «Черноморца» Илья Путря подвел итоги первой части сезона.

Все готовы выкладываться на тренировках и доказывать себе, Одессе и нашим болельщикам, что команда способна на большее. И весной, я думаю начнем двигаться вверх. Недопустимо, чтобы черно-синие занимали пятнадцатую строчку. Я читал мнения специалистов и видел таблицы xG, в которых «Черноморец» должен был забивать и набирать очков больше, чем у нас есть сейчас. Но места в чемпионате занимают не по xG. Не буду сетовать и на удачу, все команды иногда теряют или набирают очки вопреки логике конкретной встречи.

Например, заключительная игра уходящего года с «Рухом» (2:2) могла завершиться и нашим поражением. В первом тайме мы вели 2:0, контролировали ход матча, но поединок длится 90 минут, и терять концентрацию нельзя. Эта УПЛ, несмотря на отсутствие легионеров смотрится очень неплохо. Лидирует «Днепр-1», уже давно не было, чтобы в чемпионате на первом месте шел не «Шахтер» или «Динамо».

В большинстве противостояний чемпионата игра идет на равных, а исход решают какие-то детали или индивидуальное мастерство одного из футболистов. Даже аутсайдеры могут отобрать очки у грандов. Многие игроки из первой и второй лиг получили шанс проявить себя на высшем уровне и здорово им пользуются. “Минай”, например, в значительной степени состоит из парней, собранных именно из этих дивизионов, и с закарпатцами еще никому не было легко играть. Спасибо ВСУ, что мы можем заниматься любимым делом, радовать болельщиков. И пусть гонят врага подальше из нашей страны.

Кроме тройки лидеров мне еще запомнилась «Заря». Едва ли не единственный клуб, который нас убедительно переиграл (4:0), с луганчанами было очень трудно соперничать в тот день на поле. В остальных же матчах мы практически всегда имели шансы набрать очки. В игре с тем же «Минаем» моряки одержали свою первую победу 1:0, я забил мяч с пенальти. Просто ощущал уверенность тогда и пошел бить с «точки».

В команде сейчас нет понятия «штатный пенальтист». Да и пробивали мы пока с одиннадцати метров всего один раз. В наши ворота было назначено пять пенальти. Мы с партнерами по команде обращали внимание на это соотношение. Не стану строить конспирологические теории, значит весной нам нужно более агрессивно играть в чужой штрафной, и в случае нарушений судьи будут ставить пенальти в нашу пользу. Я крайний защитник и отыграл в этом чемпионате уже и на правом и на левом фланге. Особой разницы не чувствую, игровое задание для моего амплуа мало зависит от того, на какой бровке играть. Пока команда отдыхает, но потом будем готовиться к продолжению чемпионата. Думаю, что качественно отработаем на сборах и хорошо начнем 2023 год.