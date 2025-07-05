Игрок Динамо – о попадании в Golden Boy: «Не слежу, в принципе»
Участник Евро-2025 находится в списке претендентов на награду
28 минут назад
Защитник Динамо Тарас Михавко высказался о попадании в список номинантов на награду Golden Boy Web-2025 от авторитетного издания Tuttosport. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.
Не слежу, в принципе. Бывает, родители или друзья мне говорят о чем-то подобном, но сам специально не отслеживаю подобные новости.
В то же время, не придаю особого значения подобным рейтингам, потому что не считаю это каким-то большим достижением. Есть над чем работать, развиваться, а на подобные признания экспертов стараюсь особого внимания не обращать.
Отметим, что в определенный момент Михавко был в топ-20 веб-версии опроса на звание лучшего молодого игрока Европы. Он отличается от основной награды издания тем, что голосуют болельщики, а не эксперты.
Ранее сообщалось, что Михавко может заменить в европейском клубе игрока, с которым играл в паре на молодежном Евро-2025.
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