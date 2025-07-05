Защитник Динамо Тарас Михавко высказался о попадании в список номинантов на награду Golden Boy Web-2025 от авторитетного издания Tuttosport. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Не слежу, в принципе. Бывает, родители или друзья мне говорят о чем-то подобном, но сам специально не отслеживаю подобные новости.

В то же время, не придаю особого значения подобным рейтингам, потому что не считаю это каким-то большим достижением. Есть над чем работать, развиваться, а на подобные признания экспертов стараюсь особого внимания не обращать.