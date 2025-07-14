Вингер австрийского Вольфсберга Донис Авдияй после ничьей в контрольном матче против Карпат (3:3) похвалил игроков львовян. Слова футболиста передает пресс-служба «зелено-белых».

Это был очень хороший тест против сильного соперника. Отлично, когда игра насыщенная. Обе команды стремились проверить свои стратегии и футболистов. Мы только что пообщались после игры – все прекрасно.

Стычка в центре поля? Пустяки. Он хороший парень, все в порядке. Немного разогрели ситуацию. Это был сигнал и для моей команды – нужно быть более эффективными. Ничего личного, после матча мы пожали руки, и все отлично.

Было много голов, обе команды использовали ошибки соперников. Это будет хорошим уроком для нас. Считаю, что у вас очень качественная команда. Футболисты создавали хорошие моменты. Они могли бы находиться на хороших позициях в австрийском чемпионате.