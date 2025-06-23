Игрок, которого Металлист 1925 перехватил у Шахтера, не присоединился к команде. Названа причина.
Решение принято после раннего вылета сборной Украины с Евро-2025
29 минут назад
Защитник Металлиста 1925 Илья Крупский поделился впечатлениями от новой команды и объяснил, почему до сих пор не присоединился к ней.
Безусловно, хотелось бы присоединиться к команде с более хорошим настроением, потому что выступление молодежной сборной Украины на Евро было не самым лучшим. Но уже ничего не поделаешь, нужно переключаться на клубную работу.
Что касается «Металлиста 1925», то это — амбициозный проект, клуб подписывает квалифицированных игроков и в дальнейшем команда планирует показывать хорошие результаты.
Я приезжал в клуб, познакомился с ребятами, кого не знал, с тренерским штабом. Просто у меня еще есть несколько дней для отдыха, их дали игрокам, кто выступал на молодежном чемпионате Европы.
Еще не общался с Младеном Бартуловичем. Это, наверное, будет озвучено, когда коллектив соберется в полном составе, так как, кроме меня, должны еще подъехать Владимир Салюк, Александр Мартынюк, Иван Калюжный, — рассказал Крупский в интервью Sport.ua.
Боруссия, Панатинаикос и другие. Металлист 1925 проведет матчи с солидными клубами.
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