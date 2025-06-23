Защитник Металлиста 1925 Илья Крупский поделился впечатлениями от новой команды и объяснил, почему до сих пор не присоединился к ней.

Безусловно, хотелось бы присоединиться к команде с более хорошим настроением, потому что выступление молодежной сборной Украины на Евро было не самым лучшим. Но уже ничего не поделаешь, нужно переключаться на клубную работу.

Что касается «Металлиста 1925», то это — амбициозный проект, клуб подписывает квалифицированных игроков и в дальнейшем команда планирует показывать хорошие результаты.

Я приезжал в клуб, познакомился с ребятами, кого не знал, с тренерским штабом. Просто у меня еще есть несколько дней для отдыха, их дали игрокам, кто выступал на молодежном чемпионате Европы.

Еще не общался с Младеном Бартуловичем. Это, наверное, будет озвучено, когда коллектив соберется в полном составе, так как, кроме меня, должны еще подъехать Владимир Салюк, Александр Мартынюк, Иван Калюжный, — рассказал Крупский в интервью Sport.ua.