Сергей Стаднюк

Полузащитник Шахтера Олег Очеретько высказался по поводу разгромной победы в первом матче стартового тура квалификации Лиги Европы против Ильвеса (6:0). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

❓ Олег, в еврокубковом матче с Ильвесом ты играл с 58-й минуты, а на следующий день принял участие в товарищеском поединке с Брине. Чувствуешь ли ты сейчас усталость?

💬 Да, есть небольшая усталость, потому что накануне отдал все силы, чтобы мы победили Ильвес, поэтому в спарринге было тяжело. Морально было нормально, но физически очень тяжело бегать.

Віддав усі сили, щоб ми перемогли Ільвес. Олег Очеретько

❓ Что касается матча с Ильвесом: доволен ли ты тем, как вошел в игру?

💬 Думаю, что да. Мы демонстрировали атакующий футбол, стали больше играть за спину и проводить быстрые атаки.

Ми демонстрували атакувальний футбол з Ільвесом. Олег Очеретько

Ранее нападающий Шахтера поделился мыслями по поводу своего хет-трика в разгромном матче.