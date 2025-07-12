Нападающий Шахтера Лассина Траоре поделился мыслями о своем хет-трике в контрольном матче против Бринье (5:0). Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Конечно, очень важны голы, ведь основная миссия форварда – забивать. Поэтому я безмерно рад возможности отличиться. Буду работать над улучшением и совершенствованием своей физической формы, буду ждать шансы и приносить пользу команде.

Это была обычная тренировочная рутина, которую мы отрабатываем регулярно: прострел с левого фланга, и главное – это оказаться в правильном месте в нужное время и замкнуть, что удалось в этом матче реализовать трижды, чему я безмерно рад. Будем работать дальше над оттачиванием автоматизма.

Конечно, мы общались с Ардой Тураном как непосредственно перед этой игрой, так и в целом на тренировках. Он подчеркивал, насколько важно оказываться в штрафной площадке, чтобы иметь возможность завершать подобные моменты и реализовывать такие возможности в нашу пользу.

Сейчас я в отличной форме. Чувствую, что за эти три недели мы многое изучили и улучшили как нашу физическую форму, так и понимание того видения игры, что предлагает тренер. Думаю, мы на правильном пути, но нужно продолжать упорно работать.