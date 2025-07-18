Бывший защитник Ворсклы и новичок Зари Игорь Пердута рассказал, кто виноват в вылете команды в Первую лигу. Также ветеран раскрыл свои отношения с президентом полтавцев Константином Жеваго и варианты продолжения карьеры после ухода из клуба.

Виноваты футболисты и тренеры. Здесь даже не о чем говорить. Я совсем не снимаю с себя ответственность. Мы с Жеваго ни разу не общались. За 15 лет я, наверное, только три раза пожал ему руку.

Покойный Олег Мейданович Бабаев был президентом и всегда находился рядом с командой. С ним решались все вопросы по контракту, финансам и другим моментам. Пару раз мы общались.

Константин Валентинович – это почетный президент. Он финансирует, но его нечасто можно увидеть рядом с командой. Не думаю, что в «Ворскле» было много футболистов, которые с ним общались. Возможно, один-два человека за все время.

После того, как я ушел из команды, ко мне действительно был интерес со стороны других клубов УПЛ, но называть их будет некорректно, – заявил Пердута в интервью «Украинскому футболу».