Бывший защитник полтавской Ворсклы Игорь Пердута в интервью сайту «Украинский футбол» объяснил свое решение перейти в луганскую Зарю.

«Я не часто менял команды на протяжении своей карьеры, поэтому волновался, когда ехал сюда. Однако все изменилось, когда я пообщался с Виктором Скрипником и начал тренироваться. Войдя в ритм, мне стало легче переживать эмоции от перехода из Ворсклы, где я провел 15 лет.

«Сначала был интерес со стороны главного тренера, а потом позвонили руководители клуба. Мы договорились о контракте, и я ожидал официального приглашения, чтобы присоединиться к команде на сборах в Словении. Для меня было важным, что Заря всегда ставит высокие цели. Также сыграло свою роль то, что я уже знал тренера».