Бывший капитан Ворсклы назвал причины перехода в Зарю
Футболист этим летом сменил клуб
около 2 часов назад
Бывший защитник полтавской Ворсклы Игорь Пердута в интервью сайту «Украинский футбол» объяснил свое решение перейти в луганскую Зарю.
«Я не часто менял команды на протяжении своей карьеры, поэтому волновался, когда ехал сюда. Однако все изменилось, когда я пообщался с Виктором Скрипником и начал тренироваться. Войдя в ритм, мне стало легче переживать эмоции от перехода из Ворсклы, где я провел 15 лет.
«Сначала был интерес со стороны главного тренера, а потом позвонили руководители клуба. Мы договорились о контракте, и я ожидал официального приглашения, чтобы присоединиться к команде на сборах в Словении. Для меня было важным, что Заря всегда ставит высокие цели. Также сыграло свою роль то, что я уже знал тренера».
Пердута подписал контракт с Зарей до лета 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 тысяч евро.