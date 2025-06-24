Бывший нападающий Шахтера Данило Сикан поделился мнением об экс-наставнике «горняков» Игоре Йовичевиче и признался, что был против его увольнения из клуба.

Это такой тренер, который ставит человеческие отношения на первый план. Это очень помогает команде.

В футболе это самое особенное – человеческий фактор. Дальше – ты должен быть хорошим тренером, должен понимать, но на первом месте всегда человеческий фактор.

Йовичевич из нас всех сделал одну команду, которой до этого, наверное, никогда не было в Шахтере. Может, была – я не все команды знаю, – но я такого не видел.

Я тоже удивился. И не хотел, чтобы он уходил. Так же как и все. У нас была тогда команда очень хорошая. Все удивились.