Сикан прокомментировал допинг-скандал Мудрика: «У него забрали все»
Бывший партнер вингера Челси поддержал Михаила
около 2 часов назад
Форвард Трабзонспора и сборной Украины Данило Сикан прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом, в которую оказался втянут Михаил Мудрик, выступающий за лондонский Челси.
Сикан признался, что не знает всех обстоятельств, но сразу же выразил поддержку соотечественнику.
«Это очень тяжело. Я не знаю этой ситуации, в сборной это произошло или не в сборной. Я вообще ничего не знаю. Я просто написал Мише слова поддержки. Представьте, все, что у вас есть, это футбол, ради которого ты работаешь, и в один момент у вас все отбирают», – рассказал Сикан в эфире «ЦыганикLIVE».
В прошлом сезоне Мудрик принял участие в 15 матчах Челси во всех соревнованиях, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.
Всего с момента перехода в Челси украинец провел 73 встречи, забил 10 мячей и отдал восемь ассистов.
Ранее известный тренер сделал прогноз на случай 4-летней дисквалификации Михаила Мудрика из-за допинга.