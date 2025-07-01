Сергей Стаднюк

Бывший нападающий ЛНЗ, Металлиста, киевского Арсенала и Металлиста 1925 Максим Прядун стал игроком камбоджийского Пномпень Краун. О трансфере сообщила пресс-служба клуба.

До этого нападающий выступал за Слима Вондерерс в чемпионате Мальты, где провел 15 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. К новой команде присоединился на правах свободного агента. В прошлом сезоне Пномпень Краун финишировал вторым в национальном первенстве.

В Украине 28-летний игрок защищал цвета ЛНЗ, Металлиста, Олимпика, МФК Николаев, Металлиста 1925, киевского Арсенала, Зирки, был в системе Мариуполя и Ворсклы. За границей, кроме Мальты и Камбоджи, играл в Армении за местный Локомотив. В УПЛ забил 17 мячей в 71 матче.

Ранее ЛНЗ определился с будущим ключевого игрока.