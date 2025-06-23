Защитник Металлиста 1925 Илья Крупский высказался по поводу вылета из украинской Премьер-лиги Ворсклы, за которую он выступал до конца прошлого сезона.

Обидно, что так произошло с моей родной командой. Не хотел до этого доводить, но так сложились обстоятельства. Думаю, каждый футболист задается вопросом, почему так случилось. Но четкого ответа сейчас вряд ли кто-то даст, было много факторов. Это и задержки с зарплатой, и ненадлежащие коммуникации с руководством клуба.

Трудно настраивать себя на рабочий процесс, когда у футболиста есть семья, а по контракту не выполняются условия около полугода. И неизвестно, наладится ли все. Не было уверенности в завтрашнем дне. Тем не менее, я не хочу кого-то обвинять, виноваты все, что так произошло.

А в противостоянии с «Кудривкой» «Ворскле» явно не повезло. Команда в двух играх создала столько моментов, что их хватило бы на несколько матчей.

Безусловно, это провальный сезон для «Ворсклы». Другого слова здесь вряд ли подберешь. Что будет дальше? Мне сложно сказать, всю информацию черпаю из прессы. Хотя я разговаривал с некоторыми бывшими партнерами, которые тоже ничего не знают. Все пока что в подвешенном состоянии из-за трансферного бана, – подытожил Крупский в интервью Sport.ua.