Игрок сборной Украины сообщил, когда присоединится к новому клубу
Таловеров сменил Плимут на Сток Сити
42 минуты назад
Украинский новичок Сток Сити Максим Таловеров поделился ожиданиями от перехода в новый клуб. Его слова приводит Чемпион.
Передо мной стоит задача поднять команду выше, чем команда была в прошлые годы. И я считаю, что этот клуб с такими футболистами, с относительно новым тренерским штабом и с таким владельцем заслуживает более высоких мест, чем были ранее. Поэтому будем делать все, чтобы оказаться выше. Ближайшие планы - как можно лучше подготовиться к первому матчу в начале августа, потому что график довольно тяжелый, и нам нужно быть к нему готовыми.
В пятницу мы вылетаем на сборы в Испанию. Ближайшие планы - как можно лучше подготовиться к первому матчу в начале августа, потому что график довольно тяжелый, и нам нужно быть к нему готовыми», - рассказал Таловеров.
В сезоне 2024/25 Таловеров провел 33 матча на клубном уровне, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. При этом часть сезона он был вынужден пропустить из-за травмы.
Сток Сити завершил прошлый чемпионат на 18-й позиции в Чемпионшипе, тогда как Плимут финишировал на 23-м месте и вылетел в нижний дивизион.