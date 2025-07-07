Украинский новичок Сток Сити Максим Таловеров поделился ожиданиями от перехода в новый клуб. Его слова приводит Чемпион.

Передо мной стоит задача поднять команду выше, чем команда была в прошлые годы. И я считаю, что этот клуб с такими футболистами, с относительно новым тренерским штабом и с таким владельцем заслуживает более высоких мест, чем были ранее. Поэтому будем делать все, чтобы оказаться выше. Ближайшие планы - как можно лучше подготовиться к первому матчу в начале августа, потому что график довольно тяжелый, и нам нужно быть к нему готовыми.

В пятницу мы вылетаем на сборы в Испанию. Ближайшие планы - как можно лучше подготовиться к первому матчу в начале августа, потому что график довольно тяжелый, и нам нужно быть к нему готовыми», - рассказал Таловеров.