Украинский защитник Максим Таловерев официально стал игроком английского Сток Сити. О переходе 25-летнего футболиста сообщили в соцсетях нового клуба.

Во второй половине прошлого сезона Таловерев защищал цвета Плимута, куда перебрался из австрийского ЛАСКа. Однако по итогам кампании его команда покинула Чемпионшип, опустившись в третий дивизион – Первую лигу Англии.

В настоящий момент украинец продолжит карьеру в составе Сток Сити. Стороны подписали контракт сроком на три года.

В сезоне 2024/25 Таловерев провел 33 матча на клубном уровне, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. При этом часть сезона он был вынужден пропустить из-за травмы.

Сток Сити завершил прошлый чемпионат на 18-й позиции в Чемпионшипе, тогда как Плимут финишировал на 23-м месте и вылетел в низший дивизион.