Защитник Шахтера Юхим Конопля подвел итоги ответного матча 2 квалификационного раунда против Бешикташа (2:0). Его слова приводит Tribuna.

Мы довольны результатом. Хотели бы забить еще, потому что имели много возможностей. Я считаю, что переиграли вдоль и поперек Бешикташ. То, что мы не расслаблялись по счету, а играли так же на победу, как и в первой игре - и поэтому у нас все получилось.

Болельщиков было много, это круто. Но, знаете, всегда мало, и хотелось бы, конечно, еще больше. Поэтому, болельщики, приходите, пожалуйста, еще больше на наши домашние игры в Кракове - мы будем вам очень рады, - сказал Конопля.