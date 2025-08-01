Игрок «Шахтера» впечатлен поддержкой на втором матче с «Бешикташем»
Футболист поблагодарил фанатов за поддержку в Кракове
14 минут назад
Защитник Шахтера Юхим Конопля подвел итоги ответного матча 2 квалификационного раунда против Бешикташа (2:0). Его слова приводит Tribuna.
Мы довольны результатом. Хотели бы забить еще, потому что имели много возможностей. Я считаю, что переиграли вдоль и поперек Бешикташ. То, что мы не расслаблялись по счету, а играли так же на победу, как и в первой игре - и поэтому у нас все получилось.
Болельщиков было много, это круто. Но, знаете, всегда мало, и хотелось бы, конечно, еще больше. Поэтому, болельщики, приходите, пожалуйста, еще больше на наши домашние игры в Кракове - мы будем вам очень рады, - сказал Конопля.
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