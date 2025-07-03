Главный тренер Буковины Сергей Шищенко сравнил свой подход к работе со своим предшественником Григорием Чуриловым. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

У нас в коллективе царит прекрасная атмосфера, и я еще раз хочу поблагодарить ребят за профессионализм, за понимание и отношение к тренировкам. В целом у нас все хорошо в коллективе, в тренировочном процессе – и это меня очень радует.

У нас с Григорием Чуриловым, который до этого работал с командой, одинаковое видение. Да, возможны есть некоторые нюансы, некоторые требования, которые немного отличаются. Но я очень благодарен Григорию Владимировичу за то, что ребята понимают все, что от них требуется. Они понимают то, что я хочу от них видеть. Мне будет намного легче донести игрокам свои требования и свое видение футбола.

Конечно, еще рано говорить о каком-то автоматизме в их действиях, потому что нужно еще сыграться, наладить некоторые моменты, взаимодействия. Но для этого у нас запланированы контрольные матчи, в которых мы будем анализировать это все и видеть, насколько ребята выполняют то, что я от них требую.

На 100% еще не успел познакомиться с футболистами. Я планирую также с каждым игроком пообщаться тет-а-тет, ведь до этого вообще не было на это времени. Но сейчас мы все это наверстаем.