Главный тренер Буковины Сергей Шищенко сообщил о начале второго сбора команды и рассказал, над чем коллектив будет работать в его рамках. Слова специалиста передает прессслужба клуба.

Начали второй сбор, который пройдет на Закарпатье. Он будет более игровым и тактическим. Будем общаться с игроками больше по требованиям – то, что я от них ожидаю увидеть на поле, также будет много тактических заданий. На этом этапе подготовки также запланировали провести ряд контрольных матчей.

В Черновцах у нас был втягивающий сбор. Сначала футболисты проходили медосмотр, занимались в тренажерном зале, а затем в течение недели работали на поле. Интенсивность была умеренной, также игроки работали над физической подготовкой под руководством тренера по физподготовке, в течение четырех дней была беговая работа. А сейчас сбор будет более игровой.

Я доволен первым этапом подготовки, который проходил в Черновцах, доволен отношением игроков к тренировкам. Очень благодарен ребятам за то, что они самоотверженно работали и выкладывались на все сто процентов на первом этапе подготовки.