Новый главный тренер Кривбаса Патрик ван Леувен поделился своими знаниями о Кривом Роге. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Конечно, я знаю, что Кривой Рог — это самый длинный город в Украине. Я был здесь в 2010 году, когда открывал академию, работая в другом клубе, поэтому хорошо знаю город с тех пор, когда начал развивать молодежный футбол. Сейчас знаю, что это город сильных и смелых людей.

У клуба преданные болельщики, настоящие патриоты, многие из которых сейчас защищают Украину, чтобы у нас была возможность играть, развивать футбол и просто жить. Мы, как тренеры и игроки, это очень ценим, потому что имеем возможность делать свою работу и дарить людям радость даже в эти сложные времена.

А ещё, это город, откуда родом президент Украины. Кажется, президент Украины Владимир Зеленский — большой фанат команды.