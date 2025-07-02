Павел Василенко

Новый главный тренер Кривбасса Патрик ван Леувен рассказал, что у него был предметный разговор с руководством криворожского клуба, который касался кадров для его команды.

«Полезно для клуба иметь новое лицо, новый голос в раздевалке. Это помогает двигаться дальше, развиваться и добавлять новую ценность. Некоторые считают, что в нашем клубе остаётся только молодёжь. И ставка будет исключительно на неё. Но я говорил с президентом и генеральным директором – в команде осталось много талантливых и квалифицированных игроков. Кроме того, планируется усиление – новые футболисты, которые сделают команду сильнее и помогут сохранить уровень прошлых сезонов», – рассказал голландский специалист в интервью клубной пресс-службе Кривбасса.

Напомним, что на тренерском мостике ван Леувен заменил украинского специалиста Юрия Вернидуба.

Кривбасс в сезоне 2024/25 годов набрал 47 зачетных очков и занял пятую строчку в итоговой турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.