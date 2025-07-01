Главный тренер Аль-Хиляля Симоне Индзаги прокомментировал громкую победу своей команды над Манчестер Сити в 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Саудовский клуб одолел представителя АПЛ в дополнительное время со счётом 4:3.

— Ключ к этому результату — это футболисты. Они вложили душу в этот матч. Нам нужно было сделать что-то экстраординарное, потому что мы понимали, насколько сильный Манчестер Сити. Мы знали, что нам придется подняться на Эверест без кислорода. Мы сыграли великолепно. Пеп Гвардиола — лучший тренер в мире, но мы показали максимум возможного и заслужили этот результат, — сказал Индзаги после финального свистка.

Эта победа стала исторической для Аль-Хиляля, который выбил одного из главных фаворитов турнира на ранней стадии.