Руководство египетского Аль-Ахли рассматривает 23-летнего центрального защитника Шахтёра Алаа Грама как возможное усиление в текущем трансферном окне.

По информации La Presse de Tunisie, тунисский игрок может стать заменой марокканцу Ашрафу Дарри, в случае его ухода из клуба.

На 26-летнего Дарри претендуют сразу несколько команд из Франции, Нидерландов, Катара и Саудовской Аравии, что делает его уход весьма вероятным.

Алаа Грам присоединился к донецкому клубу прошлым летом, перейдя из Сфаксьена за 2 миллиона евро. С момента перехода он провел 13 матчей в официальных турнирах за Шахтёр.

Ранее сообщалось, что Шахтёр определился с заявкой на первый раунд квалификации Лиги Европы.