Донецкий Шахтер опубликовал список футболистов, которые включены в заявку на матчи первого квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26.

Уже 10 июля команда Арды Турана проведет первый поединок против финского Ильвеса. Ответный матч запланирован на 17 июля и пройдет на выезде.

В заявку «горняков» вошли 29 игроков. Среди них несколько молодых представителей клубной академии и шанс проявить себя в еврокубках получили Ростислав Баглай, Николай Агарков, Виктор Цуканов и Антон Глущенко.

Заявка донецкого Шахтера на матч Лиги Европы против Ильвеса:

Вратари: 23. Кирилл Фесюн, 31. Дмитрий Ризник, 34. Ростислав Баглай

Защитники: 5. Валерий Бондарь, 12. Георгий Гочолейшвили, 13. Педро Энрике, 16. Ираклий Азаров, 17. Винисиус Тобиас, 18. Алаа Грам, 22. Николай Матвиенко, 26. Ефим Конопля, 65. Николай Агарков, 74. Марьян Фарина

Полузащитники: 6. Марлон Гомес, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков, 11. Кевин, 20. Антон Глущенко, 21. Артем Бондаренко, 24. Виктор Цуканов, 27. Олег Очеретько, 29. Егор Назарина, 30. Алиссон, 38. Педриньо, 39. Невертон

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 7. Эгиналду, 19. Кауан Элиас

Ранее Туран прокомментировал победу Шахтера в товарищеском поединке.