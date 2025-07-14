Известный британский журналист Генри Уинтер сообщил о возможном уходе украинского защитника Александра Зинченко из лондонского Арсенала.

Бывший ведущий футбольный обозреватель The Times написал в социальной сети X, что следующая неделя может стать удачной для канониров, так как клуб планирует усилиться тремя новыми игроками: Нони Мадуеке, Кристианом Москерой и Виктором Дёкершем.

Кроме того, по словам Уинтера, Арсенал имеет шанс неплохо заработать на трансферах. В список потенциальных продаж входят Якуб Кивьор, Рис Нельсон, Леандро Троссар, Фабио Виейра, а также сам Зинченко.

Ранее сообщалось, что Арсенал предложил Зинченко команде Моуринью.