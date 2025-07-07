Миланский Интер готовит официальное предложение по трансферу вратаря Барселоны Марка-Андре тер Штегена. По информации источников, немецкий голкипер крайне недоволен слухами о желании каталонского клуба отпустить его.

Руководство Барселоны собирается сделать ставку на молодого Жоана Гарсию, что делает возможным уход тер Штегена этим летом.

Интер рассматривает опытного немца как замену Яну Зоммеру, который может покинуть команду. Швейцарец получил привлекательное предложение от Галатасарая, а срок его контракта с нерадзурри истекает через год. Уход вратаря уже этим летом — вполне вероятный сценарий.

Стоит отметить, что значительную часть прошлого сезона тер Штеген пропустил из-за травмы колена – тогда место в воротах Барселоны занял Войцех Щесны.

Кроме Интера, интерес к немецкому вратарю проявляет и Монако. При этом сам тер Штеген ранее уже отказался от перехода в саудовскую Про-лигу.

Ранее сообщалось, что Барселона заинтересована в Рашфорде.