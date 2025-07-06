Павел Василенко

Маркус Рашфорд снова стал серьезным кандидатом на усиление Барселоны. Новая информация по этому вопросу предоставлена журналистом Флорианом Плеттенбергом из Sky Sport Deutschland.

Барселона была на 100 процентов настроена на подписание Нико Вильямса. Однако испанец решил продлить контракт с Атлетиком Бильбао.

Это настоящий шок для чемпионов Испании. Теперь Барселоне придется искать другого вингера. Луис Диас из Ливерпуля настоятельно рекомендуется.

Однако эта сделка кажется крайне маловероятной, поскольку Ливерпуль не намерен продавать игрока в летнее трансферное окно.

Ситуация с Маркусом Рашфордом совсем другая. Для англичанина нет места в Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Плеттенберг, Барселона возобновила переговоры с англичанином. Они хотят приобрести его до начала сезона 2025/26.

Вероятно, есть немало претендентов на Рашфорда. Проблема может заключаться в зарплате и цене игрока. Манчестер Юнайтед требует 40 миллионов фунтов.