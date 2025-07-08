Футболист Интера Майами и сборной Аргентины Лионель Месси пока не определился с клубом, где продолжит карьеру после завершения текущего контракта.

На 38-летнего нападающего претендует саудовский Аль-Ахли, который серьезно заинтересован в его подписании. Контракт аргентинца с американским клубом истекает в декабре 2025 года, после чего он станет свободным агентом.

По данным журналиста Дэвида Орнштейна, руководство Интера Майами уверено в сохранении Месси в составе команды и намерено сделать все возможное, чтобы продолжить с ним сотрудничество как минимум на один сезон.

Несмотря на мощный интерес со стороны Аль-Ахли и его значительные финансовые возможности, американский клуб считает, что Лионель предпочитает остаться. Сам Месси доволен своей ролью в команде и, скорее всего, подпишет новое соглашение.

Главной задачей аргентинца остается подготовка к чемпионату мира 2026 года, и для этого важно сохранять регулярную игровую практику. В текущем сезоне он провел 14 матчей в MLS, отметившись 12 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что саудовский клуб начал переговоры с Месси.