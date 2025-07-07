Саудовский клуб Аль-Ахли проявляет интерес к одному из самых выдающихся футболистов современности аргентинскому нападающему Лионелю Месси, который выступает за Интер Майами. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По данным источника, руководство клуба уже начало переговоры с 38-летним форвардом. Однако сам Месси пока что склоняется к продолжению карьеры в американской МЛС и не спешит менять клубную прописку.

Тем не менее, представители Аль-Ахли настроены решительно и готовы сделать все возможное, чтобы заполучить в свои ряды звезду мирового масштаба.

Напомним, что в 2025 году саудовский клуб завоевал титул победителя Лиги чемпионов Азии, подтвердив статус сильнейшей команды региона.

Что касается Лионеля Месси, то в текущем году он провел 25 матчей на клубном уровне, забив 18 голов и отдав 7 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Месси продолжит свою карьеру в Интер Майами.