Инвестор "Ворсклы" рассказал о финансовом состоянии клуба из Полтавы
Проводится аудит
около 2 часов назад
Почетный президент Ворсклы Константин Жеваго высказался о финансировании на будущий сезон. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Мы инициируем полный финансовый аудит всех доходов и расходов за предыдущие периоды. Это необходимый и важный шаг во время любых трансформационных периодов, который предоставит нам полную финансовую прозрачность и дальнейшую стабильность. Мы стремимся оперативно урегулировать текущие кредиторские требования и в дальнейшем работать еще более эффективно, - рассказал Жеваго.
Напомним, что в сезоне-2024/25 Ворскла проиграла Кудривке в переходных матчах и потеряла место в УПЛ, вылетев во второй по силе дивизион. После этого клуб расстался с Юрием Максимовым, который к тому времени занимал должность главного тренера.
Ранее Жеваго отреагировал на вылет Ворсклы из УПЛ.