Украинский вратарь Павел Исенко, который недавно подписал контракт с клубом КСУ Крайова, попрощался с Ворсклой, которая дала ему путёвку в большой футбол.

Родной ФК Ворскла и родная Полтава! Я пришел сюда еще ребенком, но с каждым годом развивался и становился сильнее - как игрок и как человек. Хочу поблагодарить тебя за всё, а также всех, кто здесь работал и помогал расти и становиться лучше: тренеров, которые учили, подсказывали, переживали.

Каждый из вас сделал свой вклад в мое становление не только как футболиста, но и как личности. Спасибо персоналу и всем работникам!».

Большое спасибо вам, болельщики! Как бы там ни было, вы всегда поддерживали нас - и после побед, и после поражений, вместе радовались триумфам, вместе проходили через трудные моменты. Также хочу поблагодарить близких и родных людей, которые всегда были рядом и помогали не только поддержкой, но и во всем остальном.

Отдельно благодарю наш лучший коллектив – где всегда было комфортно и уютно, как дома. Где каждый поддерживал и помогал, где бы это ни было - в жизни или на поле. Это был незабываемый путь, и я очень рад, что прошел его именно с вами! Ворскла - в сердце навсегда!, - написал Исенко в Instagram.