Украинский вратарь Павел Исенко продолжит карьеру в чемпионате Румынии, став игроком клуба Университатя Крайова. О заключении соглашения сообщили в пресс-службе команды.

Подробности соглашения, включая финансовые условия и сумму трансфера, официально не разглашаются. Однако, согласно сообщениям украинских СМИ, переход обошелся румынскому клубу в 350–400 тысяч условных единиц, поскольку речь идет о компенсации за подготовку футболиста, так как сам трансфер оформлен в статусе свободного агента.

В сезоне 2024/25 Исенко провел 32 матча на клубном уровне, в которых пропустил 41 мяч, а также отметился одной результативной передачей. В 10 встречах ему удалось отстоять ворота всухую. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет 700 тысяч евро.

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