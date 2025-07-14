Государство Украина имеет долг перед предприятием, финансирующим Ворсклу, в два миллиарда гривен. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Спортивной составляющей «Ворсклы» сейчас, кроме спортивного директора Александра Фундираты, занимается Алексей Шалаев, которого мы привыкли воспринимать как лидер-десижн клуба Горняк-Спорт. Проблемы, с которыми сталкивается Шалаев, мне, в принципе, ясны, потому что производство, от которого автоматически зависит полностью всё существование клуба, по факту не работает.

По нашей информации, долг перед этим предприятием у государства по НДС за пять месяцев составляет два миллиарда гривен. И понятно, что господину Шалаеву сейчас следует заниматься какой-то оптимизацией убытков.