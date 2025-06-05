Источник сообщил, на каком стадионе Полесье сыграет в Лиге конференций
Житомирский клуб сделал свой выбор
около 9 часов назад
Фото: ФК Кошице
Польский журналист Петр Шльонка поделился информацией о том, где житомирское Полесье планирует играть номинально домашние матчи в Лиге конференций.
«Согласно моей информации, Полесье планирует проводить свои матчи в еврокубках в Кошице. Ранее на этом стадионе проводили свои матчи Днепр-1 и Кривбасс», – написал Шленка в своем телеграм-канале BuckarooBanza.
По итогам сезона 2024/25 годов Полесье набрало 48 очков и заняло четвертое место в итоговой турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.
В следующем евросезоне житомирский коллектив, который тренирует Руслан Ротань, представит Украину в Лиге конференций (второй квалификационный раунд).
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