Источник сообщил, на каком стадионе Полесье сыграет в Лиге конференций

Житомирский клуб сделал свой выбор

около 9 часов назад

Фото: ФК Кошице
Фото: ФК Кошице
Павел Василенко

Павел Василенко

Польский журналист Петр Шльонка поделился информацией о том, где житомирское Полесье планирует играть номинально домашние матчи в Лиге конференций.

«Согласно моей информации, Полесье планирует проводить свои матчи в еврокубках в Кошице. Ранее на этом стадионе проводили свои матчи Днепр-1 и Кривбасс», – написал Шленка в своем телеграм-канале BuckarooBanza.

По итогам сезона 2024/25 годов Полесье набрало 48 очков и заняло четвертое место в итоговой турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.

В следующем евросезоне житомирский коллектив, который тренирует Руслан Ротань, представит Украину в Лиге конференций (второй квалификационный раунд).

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