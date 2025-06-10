Итальянский клуб сделал предложение по трансферу игроку сборной Украины.

Футболист может перейти в Серию А

около 3 часов назад

Фото: ФК Трабзонспор
Фото: ФК Трабзонспор
Павел Василенко

Павел Василенко

Лацио проявляет серьезный интерес к украинскому центральному защитнику Арсению Батагову, который сейчас выступает за турецкий Трабзонспор. Итальянский клуб уже направил официальное предложение о трансфере, оценив 23-летнего игрока в десять миллионов евро, о чем сообщает турецкое издание Taka Gazete.

Однако Трабзонспор не спешит соглашаться с этой суммой. По информации источника, турецкий клуб видит стоимость Батагова вдвое выше, а именно 20 миллионов евро, а также настаивает на получении процента от будущей перепродажи футболиста.

23-летний Батагов в прошлом сезоне провел 23 матча за Трабзонспор, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

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