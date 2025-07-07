Жирона может получить немалые деньги за трансфер Довбика из Ромы в другой клуб
В настоящее время Милан интересуется украинцем
около 2 часов назад
Итальянский Милан серьезно рассматривает возможность подписания нападающего Ромы Артема Довбика, сообщает испанское издание El Gol Digital. По информации источника, вероятность осуществления этой сделки на данный момент очень высокая.
Особенный интерес к трансферу проявляют в Жироне, так как каталонский клуб предусмотрел в контракте с римлянами значительный процент от возможной дальнейшей перепродажи украинского форварда и теперь может получить солидную сумму с будущей сделки.
В прошлом сезоне 28-летний Довбик провел 45 матчей за столичный клуб во всех турнирах, отметившись 17 голами и двумя результативными передачами. Его контракт с Ромой рассчитан до конца июня 2029 года. Напомним, что летом 2024 года нападающий перебрался в Рим из Жироны за 30,5 миллиона евро без учета возможных бонусов.
Ранее сообщалось, что Гасперини планирует тщательно изучить игру Довбика на сборах Ромы.