Итальянский Милан серьезно рассматривает возможность подписания нападающего Ромы Артема Довбика, сообщает испанское издание El Gol Digital. По информации источника, вероятность осуществления этой сделки на данный момент очень высокая.

Особенный интерес к трансферу проявляют в Жироне, так как каталонский клуб предусмотрел в контракте с римлянами значительный процент от возможной дальнейшей перепродажи украинского форварда и теперь может получить солидную сумму с будущей сделки.

В прошлом сезоне 28-летний Довбик провел 45 матчей за столичный клуб во всех турнирах, отметившись 17 голами и двумя результативными передачами. Его контракт с Ромой рассчитан до конца июня 2029 года. Напомним, что летом 2024 года нападающий перебрался в Рим из Жироны за 30,5 миллиона евро без учета возможных бонусов.

Ранее сообщалось, что Гасперини планирует тщательно изучить игру Довбика на сборах Ромы.