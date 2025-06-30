Киевское Динамо продолжает предсезонную подготовку на учебно-тренировочных сборах в Австрии. Одним из этапов этого процесса станет контрольный матч с венгерским клубом Кишварда, который запланирован на субботу, 5 июля. Об этом сообщает официальный сайт венгерской команды.

Кишварда, которая стала победителем второго дивизиона Венгрии в прошлом сезоне, сейчас готовится к новому чемпионату в словенской Зрече. Расстояние до Бад-Вальтерсдорфа, где базируется Динамо, составляет примерно 150 километров, что позволило организовать товарищескую игру между командами. Интересно, что перед встречей с украинским клубом Кишварда проведет еще один спарринг с луганской Зарей, которая также выступает в УПЛ.

Кроме того, Динамо уже анонсировало еще два контрольных поединка в рамках сбора: 7 июля команда встретится с австрийским Хартбергом, а 9 июля с датским Мидтьюлландом.

Ранее сообщалось, что футболист Динамо присоединится к Заре.