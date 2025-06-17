Известная оценка Трубин за первый матч на Клубном чемпионате мира
В матче было забито четыре мяча, а три игрока были удалены
10 минут назад
В первом туре Клубного чемпионата мира встретились аргентинская Бока Хуниорс и португальская Бенфика. Матч получился насыщенным и завершился результативной ничьей – 2:2.
Портал WhoScored назвал лучшим игроком встречи опытного защитника Бенфики Николаса Отаменди. 37-летний футболист забил важный гол на 84-й минуте, что помог его команде избежать поражения.
Украинский вратарь Анатолий Трубин оказался среди худших по оценкам - он получил лишь 5,8 балла. Ниже оценили только Эрреру и Белотти, которых заменили в ходе поединка. Именно Белотти, по версии WhoScored, стал худшим на поле – его итоговая оценка составила 4,9.
Ранее Трубин высказался по поводу ничейного результата Бенфики в матче против Бока Хуниорс.