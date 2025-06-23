Известно, какое место заняла сборная Украины в рейтинге самых дорогих национальных команд мира
Команда Сергея Реброва оценивается в 213 миллионов евро
около 1 часа назад
Сборная Украины/фото: УАФ
Британский портал GiveMeSport опубликовал свежий рейтинг самых дорогих национальных сборных мира по текущей рыночной стоимости футболистов.
Лидером списка ожидаемо стала сборная Англии — совокупная стоимость игроков этой команды достигла 1,18 миллиарда фунтов. Следом за ней расположилась Испания с оценкой 1,09 миллиарда, а третью позицию заняла Франция, чей состав оценивается в 1,04 миллиарда фунтов стерлингов.
Сборная Украины заняла 22-е место в рейтинге, имея общую стоимость состава 213,13 миллиона фунтов.
Топ-10 сборных по версии GiveMeSport:
- Англия – 1.18 млрд фунтов
- Испания - 1.09 млрд
- Франция - 1.04 млрд
- Португалия - 851.53 млн
- Бразилия – 770.85 млн
- Аргентина - 631.48 млн
- Италия - 613.36 млн
- Нидерланды - 609.13 млн
- Германия – 553.92 млн
- Швеция - 454.77 млн
...
22. Украина – 213.13 млн
Ранее Сергей Ребров подвел итоги выступления сине-желтых на Canadian Shield.