Известно, какой европейский клуб попытается подписать легионера Шахтера.

Ранее сообщалось, что один из клубов, входящих в структуру Red Bull, заинтересован в вингере донецкого Шахтёра Кевине. По информации Globo Esporte, речь идет о немецком РБ Лейпциг. Этот клуб уже сообщил руководству Шахтёра о готовности заплатить за игрока 35 миллионов евро.

Кроме того, интерес к бразильцу проявляет и Наполи, однако итальянский клуб пока не приблизился к предложению, сделанному представителями Бундеслиги. В Шахтёре не спешат продавать Кевина, так как хотят получить за него 50 миллионов евро.

Также известно, что в случае продажи игрока 10% от суммы сделки донецкий клуб должен будет перечислить Палмейрасу, откуда Кевин перебрался в Украину в январе 2024 года за 12 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Кевин сыграл за Шахтёр 35 официальных матчей, забив девять мячей и оформив четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 12 миллионов евро.