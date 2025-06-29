В 1/8 финала клубного чемпионата мира встретились португальская Бенфика и английский Челси. Матч прошел на арене Банк оф Америка в Шарлотте, где команда под руководством Энцо Марески добилась убедительной победы со счетом 4:1.

По итогам матча ФИФА признала лучшим игроком встречи эквадорского хавбека Челси Мойзеса Кайседо.

В то же время аналитики портала WhoScored отметили другого футболиста Педру Нету, который забил гол и получил высшую оценку – 8,5.

Ранее главный тренер лондонского Челси Энцо Мареска прокомментировал победу своих подопечных над Бенфикой.